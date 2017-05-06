6 Мая 2017 15:36

Почувствовать себя в роли пожарного, водолаза и подняться при помощи скалолазного приспособления. Чтобы перенять опыт спасателей, в Могилев со всей Беларуси съехались лучшие молодежные отряды охраны правопорядка. Это движение, кстати, объединило уже более 15 тысяч молодых жителей страны. Андрей Ястребов убежден, так можно и с будущей профессией определиться, и научиться оказывать помощь в чрезвычайных случаях.

Спасение человека в горах, где каждая секунда дорога, - особенное дело. Чем быстрее пройдет такая операция, тем лучше. Оттачивать мастерство белорусским спасателям помогают постоянные тренировки. Сегодня - показательные - для активистов молодежного движения.

Однако на тросах - не только профессионалы. Среди тех, кто осмелился одеться в альпинистское обмундирование, и Дмитрий Ванюк - студент Витебского государственного технологического университета. В свободное время он - дружинник по охране правопорядка, сегодня почувствовал себя спасателем-альпинистом.

Например, освободить пострадавшего из-под рухнувших железобетонных конструкций. В помощь - гидравлический домкрат. И вот уже плита с легкостью поддается молодому спасателю.

А еще - как радиационную обстановку проанализировать с замерами загрязнения. И, даже, почувствовать себя настоящим водолазом.

И, разумеется, селфи на память. В этом году программа слета отрядов охраны правопорядка БРСМ была как никогда насыщенная. С демонстрацией оборудования, с подробным толкованием, как это работает. Заинтересованность - огромная.