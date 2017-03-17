18 Марта 2017 15:28

Привлекать не только традиционными экскурсиями и одними драниками. В Гродно иностранным гостям предлагают интерактивные путешествия. Как стать кузнецом или резчиком по дереву и какими напитками по старым рецептам угощают? Безвизовый тур по Принеманскому краю для иностранного туриста оценил

У турагентов существует отличная практика: перед тем как давать советы иностранным гостям и тем более включать в продажу новые услуги и места, этими маршрутами надо пройти самим. Поэтому экскурсоводы и директора агентств превратились на один день в обычных туристов. Презентация подтвердила анализ пожеланий иностранных гостей: новая мода отрасли - туристическая диверсификация.

Быть просто наблюдателем уже неинтересно. Поэтому туристические маршруты сделали интерактивными. Каждый гость хоть на определенное время может не только рассматривать виды, но и стать настоящим ваятелем или поучаствовать в приготовлении стародавних белорусских напитков.

Такой формат, где можно и даже нужно ко всему прикасаться, пробовать и угощаться, говорят эксперты, очень перспективный. Тем более что современный турист в большинстве - житель мегаполиса.

Отдыхают также по-разному. Туроператоры на презентации новых маршрутов поделились собственными мнениями: четырехмесячный безвизовый опыт свидетельствует, что Гродненский регион посещают гости с самыми разными интересами.

Кстати, про дегустации. Драники, кажется, стали белорусским стереотипом, с которым хозяева некоторых агроусадеб и туристических комплексов упрямо борются. И говорят, что кроме картошки, те же гродненские рецепты душисто пахнут медовухой, сбитнем, вишневыми наливочками, а дичь или птицу добывают настоящие охотники на бывших шляхетских угодьях.

Новые маршруты в этом сезоне расширятся еще и за счет авиарейсов. Безвизовый Минск-2 некоторые туроператоры из столицы планируют соединить с безвизовым Гродно.

Туристический сезон официально откроется только через полтора месяца, но к нему в Гродно уже готовятся: работодатели активно ищут менеджеров, официантов и экскурсоводов с владением как минимум двумя иностранными языками, обновляют меню и запасают сувениры.