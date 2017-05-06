6 Мая 2017 15:43

В Гомеле зажгли олимпийский огонь. Вот уже 14 лет в местной гимназии итоги спортивного года подводят в необычном формате. 11 детских команд и 12 комплектов наград - Олимпийские игры хотя и для маленьких, но эмоции и переживания как на взрослых. Ольга Холодович оценила спортивный потенциал гомельских гимназистов.

Это только по названию эти Олимпийские игры детские. Подход к ним полностью взрослый: настоящие медали с использованием благородных металлов и свой олимпийский огонь, который традиционно зажигают в Гомеле в начале мая.

К известному девизу "Быстрее, выше, сильнее!" гомельские гимназисты добавили свое - интеллект, творчество и здоровье. Олимпийскому движению в этой гимназии уже 14 лет, и соревнования давно перестали быть только внутришкольными.

Единственное ограничение Олимпиады - в ней участвуют только школьники вторых-четвертых классов. Поэтому ее и назвали малой. Но страсти среди участников недетские.

Здесь соревнуются в классических олимпийских дисциплинах - беге, прыжках в длину и легкоатлетической эстафете. За годы проведения игр в гимназии сотни собственных олимпийских чемпионов.

Просто прыгнуть выше или бросить дальше мало. Чтобы второклассники были на равных с учениками четвертых классов, разработана специальная шкала коэффициентов.

Среди гимназистов уже немало призеров различных международных соревнований, например, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ Дарина Костюченко. И не исключено, что однажды лучшие маленькие спортсмены из Гомеля будут слушать белорусский гимн на настоящих Олимпийских играх.