В Бресте - 4-й дом семейного типа

4 Марта 2017 15:23

Новоселами стали родители-воспитатели Виталий Иванов и Лариса Валитова. У них своих детей нет, поэтому они стремятся всю любовь и заботу направить на пятерых мальчиков и девочек из приюта. Виталий, наш коллега, работает ведущим утренней программы на телеканале "Беларусь 4" и экскурсоводом в краеведческом музее Бреста. Лариса отказалась от карьеры экономиста. Для детей это настоящий шанс получить поддержку и комфортные условия жизни. Сейчас в домах семейного типа воспитываются 24 ребенка. Еще один такой коттедж планируется возвести в этом году.