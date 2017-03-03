Краіна
4 Марта 2017 15:23
В Бресте - 4-й дом семейного типа
Новоселами стали родители-воспитатели Виталий Иванов и Лариса Валитова. У них своих детей нет, поэтому они стремятся всю любовь и заботу направить на пятерых мальчиков и девочек из приюта. Виталий, наш коллега, работает ведущим утренней программы на телеканале "Беларусь 4" и экскурсоводом в краеведческом музее Бреста. Лариса отказалась от карьеры экономиста. Для детей это настоящий шанс получить поддержку и комфортные условия жизни. Сейчас в домах семейного типа воспитываются 24 ребенка. Еще один такой коттедж планируется возвести в этом году.
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