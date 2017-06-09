Церковь Святого Духа в агрогородке Озера Гродненского района отмечает 150 лет со дня основания

10 Июня 2017 15:58

Она устояла во время войны и пережила революции. Церковь Святого Духа в агрогородке Озера Гродненского района отмечает большую дату - 150 лет со дня основания. За все это время храм, как утверждают и свидетели, и исторические архивы, ни на день не закрывал для верующих свои двери. Как узник из еврейского гетто во время Великой Отечественной спас православную церковь от уничтожения и откуда в храме уникальные иконы российской художественной школы?

В странствование по вековым воспоминаниям отправился Дмитрий Смирнов. В 40-е годы прошлого столетия древняя церковь, которую строили, как говорят, всем миром, по жесткому плану врага едва не превратилась в руины. Чудо это было или счастливое обстоятельство, но православный храм сберегли, и сейчас, через 73 года, местные жители уже на праздновании его 150-летия вспоминают историю спасения.

Храм Святого Духа скоро отблагодарил прихожан и буквально своими стенами сберег во время Великой Отечественной человеческую жизнь.

За 150 лет церковь в Озерах собрала много интересных и даже чудесных историй. Некоторые из них в этих местах помнят и сегодня.

За полтора столетия существования церкви ее двери никогда не закрывались. Даже на день. Вера прихожан выдержала испытания и временем, и войной, и даже антирелигиозными учениями. Сейчас приход Святого Духа - это более полутора тысяч человек. Каждое воскресенье здесь собираются сотни людей. В том числе и молодое поколение. Помолиться и зажечь свечку верующие приезжают за десятки километров.

Меж тем церковь не только сакральное место. Как и века назад, сегодня вокруг нее строится и социальная инфраструктура.

О внимании и заботе о своей церкви прежде всего свидетельствуют поступки местных жителей. На тыльной стороне одной из храмовых икон видна надпись на русском языке: "Икону жертвует отставной унтер-офицер Иосиф Михайлович Гончарук с женою Анастасией Адамовной в 1886 году". И таких историй много.

Про небольшой озерский храм знали даже за тысячу километров отсюда - в императорском дворце в Санкт-Петербурге. Как свидетельствуют краеведы, в церкви Святого Духа хранится еще одна икона - подаренная императором Николаем Вторым.

Местные жители уверены: церковь помогла их предкам выдержать много испытаний и сама устояла благодаря их вере. Поэтому надеются, что ее двери, как и раньше, будут всегда открыты.