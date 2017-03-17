Стартовал второй этап реализации билетов на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"

18 Марта 2017 15:49

Второй этап реализации билетов на Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартовал на этой неделе. Стали доступны билеты на все концерты в Летнем амфитеатре. Их в фестивальной афише 17. Но организаторы не исключают, что она будет дополнена новыми именами. Билеты можно приобрести в кассах, а также через Интернет в любой точке мира. Для удобства реализация проходит в три этапа. Во время первого уже почти полностью раскуплены места на сольники Лепса, Меладзе и Михайлова.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Очень хороший спрос на посещение этих концертов. У нас есть крупные корпаративные клиенты, которые заказывают большое количество билетов. Как и объявляли, в достаточно ранний срок начали реализацию билетов. И стараемся порционно объявлять программу. Но формирование программы продолжается. Там будут появлятся новые и новые имена".

Планируется, что билеты на проекты, которые пройдут на других фестивальных площадках, поступят в продажу в апреле. ХХVI "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 17 июля.