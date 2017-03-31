Со школьной парты - в молодые ученые

1 Апреля 2017 15:28

Могилевский школьник Даниил Шаройкин представит нашу страну на Международном водном конкурсе в Стокгольме. В финале национального отбора юноша представил работу по определению качества колодезной воды в населенных пунктах восточного региона Беларуси. Стал победителем и получил путевку в Швецию к самой кронприцессе Виктории, под ее патронажем и проходит конкурс.

С молодым ученым встретились наши корреспонденты. Даниил Шаройкин с науками на "ты". И каждый поход в школу для ученика 9 класса 18-ой могилевской школы, скорее, посещение клуба по интересам, где одаренным особое внимание.

Хочешь знать больше школьной программы? Пожалуйста! И с литературой помогут, и даже в международных проектах предложат поучаствовать. Например, по исследованию колодезной воды. В итоге объехали немало деревень и взяли немало проб.

Вода в большинстве колодцев оказалась идеальной для питья. Однако сельским жителям нужно больше внимания уделять их чистоте. Результаты исследований легли в основу научной работы юного ученого. Он даже портативный прибор смастерил для выявления вредных веществ в воде.

Научная работа могилевского школьника стала победителем национального этапа Международного водного конкурса. Такой новости в Государственном университете имени Кулешова только рады. Их база в рамках проекта "Сохрани воду для нас и потомков" при финансовой поддержке коалиции "Чистая Балтика" уже не первый год становится площадкой для научных работ школьников. Даниил Шаройкин - частый гость.

Юного ученого из Беларуси вместе с другими 30 представителями разных стран мира уже ждут в Швеции. В августе с ними встретится сама кронпринцесса Виктория.

На семь дней Стокгольм станет водной столицей планеты. Ведущие специалисты со всего мира соберутся, чтобы обсудить актуальные проблемы сохранения водных ресурсов Земли. Победители национальных этапов получат возможность побеседовать с лидерами мировой науки и завести новые знакомства.