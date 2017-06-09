10 Июня 2017 15:36

Проявить интеллект, ловкость, сообразительность и продемонстрировать физическую форму. Школьники из всех районов Гомельской области соревнуются в военно-патриотической игре "Зарница". Она направлена на духовно-моральное и физическое развитие.

Что думают о современной "Зарнице" ее участники, узнавала Ольга Холодович.

Они называют всем известную "Зарницу" модным сегодня словом "квест". Потому что для детей это отличная возможность провести время в хорошей компании, узнать, что такое реальные приключения.

Это и конкурсы боевых листков, и упражнения по огневой подготовке. Ну и, конечно, традиционные игры и песни у костра.

Живописный берег Днепра, 25 команд и самые разные испытания. "Зарница-2017" - это, пожалуй, самое интересное начало летних каникул. Победить желают все школьники, но главное здесь - командный дух и чувство дружбы.

В этом году их более 250 человек - представители всех районов Гомельской области. Среди испытаний военно-прикладные, туристские и спортивные. А также интеллектуальные - на знание истории Беларуси.

Кстати, в этом году у игры двойной юбилей. 50 лет назад ее впервые провели в Советском Союзе. И 5 лет как возобновили в Гомельской области. И сейчас, через полвека, она не утратила своей увлекательности и актуальности.

Военные песни, осмотр-строй, исторические турниры и умение ориентироваться на местности. Каждый день "Зарницы" - это различные эстафеты и конкурсы. По словам участников военно-патриотических соревнований, это отличный способ проявить себя. А знания и навыки, отработанные во время игры, могут понадобиться и в обычной жизни.