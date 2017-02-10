11 Февраля 2017 15:26

Необычные артефакты и находки. А также чему гомельские бизнесмены будут учить гомельчан, как белорусы покорили Монте-Карло. Самые интересные события Гомельской области, а также впечатления от них в репортаже Ольги Холодович.

Воспоминания о гомельском парке Эмиля Лозе, уникальный альбом фотографий "Homel 1911", "Русско-немецкий разговорник для бойца" - новые поступления презентовал посетителям музей Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей. Артефакты, фотографии, документы, предметы быта, произведения современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства в большинстве были переданы музею в дар.

Новые экспонаты появляются в музее и благодаря гомельским таможенникам. На этой неделе они также прикоснулись к истории. В рейсовом автобусе Николаев - Гомель нашли штык к немецкому карабину Маузера. Стародавний предмет, который перевозил гражданин Беларуси, не был задекларирован в установленном порядке. Экспертиза установила, раритет образца конца XIX - начала XX столетий.

Антон Мытников, инспектор отдела таможенных расследований Гомельской таможни:

"В соответствии со статьей 8 закона Республики Беларусь об оружии, на территории Республики Беларусь запрещается оборот холодного оружия и ножей. По данному факту был составлен протокол по части 1 статьи 5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. На рассмотрение был направлен в суд Центрального района Гомеля".

Как спроектировать и запустить собственный бизнес - в Гомеле открылась первая в регионе стартап-школа. Новый проект некоммерческий. Его цель - помочь гомельчанам реализовать их креативные бизнес-идеи. Как выбрать среди них наиболее перспективную, сколько средств необходимо для старта, каким образом проверить надежность партнера - расскажут опытные бизнесмены, экономисты и сотрудники налоговых инспекций.

Инна Байкова, руководитель стартап-школы "Гомель":

"Работа стартап-школы планируется на протяжении долгого периода времени, но в осенне-весенний период мы планируем запускать интенсив, который будет проходить в форме образовательных курсов. Интенсив предполагает практическую реализацию, а не просто прослушивание лекций".

"Серебряный юниор" и специальный приз симпатий зрителей. Юные артисты цирковой студии "Арена" вернулись на родину с конкурса "Новое поколение" в Монте-Карло. Кстати, они первые из белорусов, кто попал на самый престижный всемирный форум циркового искусства. Для победы артистам довелось проехать по канату на роликах, пройти с большим весом на плечах, а затем преодолеть это же расстояние с закрытыми глазами и даже на одном колесе.

Сейчас у юных артистов небольшой отдых, а затем опять напряженные репетиции. И амбициозные планы - вернуться через два года в Монте-Карло, но уже на соревнования среди взрослых артистов.