15 Апреля 2017 15:30

Кто в Гомельской области может пройти обследование в передвижной медицинской амбулатории - первой в регионе, как выбрать свой студотряд, и где в Гомеле открылся Парижский книжный салон? У Ольги Холодович самые интересные новости из Гомельской области.

Первая в Гомельской области передвижная медицинская амбулатория начала работать в Брагинском районе. Ее создали специально для обслуживания сельских населенных пунктов. Мини-медкомплекс рассчитан на людей всех возрастов. Обследование в нем могут пройти пенсионеры, рабочие местных предприятий и дети.

Уникальный социальный проект "Я вижу!" проходит в Гомельской области. До конца года выездные бригады офтальмологов обследуют около 14-ти тысяч детей из отдаленных районов. В Буда-Кошелевском диагностику уже прошли почти 700 детей. У половины из них выявили патологии зрения.

Молодежь готовится к лету. Правда, многие собираются не отдыхать, а работать. Во время акции "Выбираем студотряд!" молодые люди обратились в штабы трудовых дел первичных организаций с просьбой о трудоустройстве в этом рабочем семестре. Топ студотрядов, которые наиболее востребованы у гомельских студентов, - сельскохозяйственные, строительные и сервисные.

Парижский книжный салон открылся в Гомеле. На выставке можно увидеть значительную часть коллекции князей Паскевичей. Раритеты изданы в Париже в XIX веке. Кстати, завсегдатаями салонных собраний в разное время были Виктор Гюго, Вальтер и Франсуа де Ларошфуко.