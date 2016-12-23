"Рождественская звезда" в Витебске удивляет вертепными постановками

24 Декабря 2016 15:33

Выставка новогодних игрушек в этом году проходит в новом формате. Посетители получили возможность не только посмотреть куклы и сувениры в разных техниках декоративно-прикладного искусства, но и увидеть вертепные представления и современные спектакли в исполнении любительских театров. Артур Смоляков присоединился к рождественским традициям.

Чтобы заинтересовать зрителя, этому театру не нужна большая сцена. Только пара актеров и куклы. Несколько столетий назад без вертепа сложно было представить белорусский праздник. О давней традиции помнят в Витебском областном центре народного творчества.

Этот вид искусства начали возрождать в Витебской области в 90-ых годах. Сегодня в каждом районе есть свой народный театр: вертеп раскрашенный, живой, на колесах. Актеры народного театра из Лиозно точно знают, как работает магия вертепа. Рождественская история оживает на глазах.

Все разнообразие белорусского вертепа сегодня - в залах областного центра народного творчества. Куклы и декорации для спектаклей здесь поселились на целый месяц. Каждую неделю вертепные театры из разных уголков области будут показывать свои представления в рамках творческого конкурса. Строгое жюри оценит не только уровень исполнительского искусства, но и жизненную основу спектаклей.

Праздничное настроение на выставке создает не только вертеп. Местные залы украсили рождественские костюмы, имбирные пряники и авторские игрушки. Каждая из работ - настоящий эксклюзив. В дело идет глина, дерево, ткань. Процесс творческий и трудоемкий: некоторые шедевры мастера создают около месяца.

Марина Гущо, директор Городокского дома ремесел и фольклора:

“К Новому году обычно делаем коллекцию дедов-морозов и снегурочек, они очень хорошо продаются. Каждый год мы придумываем что-то новое. Вот в этом году елочки, наши мастера сделали их в технике спирального плетения из лозы и соломы”.

Вокруг елки в центре народного творчества сейчас водят интернациональный хоровод. Зарубежные студенты от белорусских традиций в восхищении.

Стивен Хинне, студент ВГУ им. П. М. Машерова, Гана: “Мне очень понравилась белорусская культура, она очень интересная. Первый раз в своей жизни я вижу такие необычные вещи, и все, что я увидел здесь сегодня – очень впечатляет”.

Мохаммед Али, студент ВГУ им. П. М. Машерова, Тунис:

"В нашей стране совсем другие новогодние традиции. Мы одеваем старую одежду на Новый год и мы не дарим друг другу подарки. Ваши традиции мне понравились. Особенно Дед Мороз и Снегурочка, это что-то новое для меня”.

Если судить по довольным улыбкам и количеству подарков от Деда Мороза, белорусские рождественские традиции зарубежные студенты запомнят надолго. Гости выставки даже согласились принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодней игрушки и проверили свои знания в праздничной викторине.