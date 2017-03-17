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Робота-спасателя презентовали школьники на республиканском конкурсе "Техноинтеллект"
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18 Марта 2017 15:42

Робота-спасателя презентовали школьники на республиканском конкурсе "Техноинтеллект"

Авторские научные разработки демонстрировала молодежь из разных регионов. Некоторые разработки можно сразу использовать в производстве.

Во время форума проходят и мастер-классы по современным компьютерным технологиям. А победители представят свои проекты на международном уровне.

  

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