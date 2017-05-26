Промышленные центры Минской области переживают обновление

27 Мая 2017 15:15

Абсолютно новый город через три года появится на карте Беларуси - им по сути станет Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Кроме производств здесь будет и инфраструктура. Именно так примерно 60 лет назад возвели Солигорск. Кстати, сегодня многие промышленные центры Минской области - и город шахтеров, и Жодино, и Борисов или Слуцк - переживают обновление не только благодаря строительству новых кварталов, но и благоустройству существующих улиц.

Алексей Кондратенко побывал в каждом из этих городов.

Сейчас я в молодечненском микрорайоне на улице Снежной. Что мы здесь видим? Новостройки, мамы с колясками и удобная инфраструктура. По всему заметно, что город действительно молодеет.

Четырех- и пятиэтажные компактные дома появились в прошлом году. Их возвели по госзаказу для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но это окраина города, здесь просторно. Не секрет: в Молодечно сегодня дефицит участков для строительства жилья, поэтому нередко новостройки "оттесняют" своих старших многоэтажных "сородичей". Впрочем, даже в этом есть и свои преимущества.

Новостройки периодически изменяют ландшафты и города машиностроителей - Жодино. Но сейчас здесь акцент на благоустройстве старых кварталов. Так, целые улицы прощаются с асфальтным покрытием. На его месте новая тротуарная плитка. БелАЗы здесь, конечно, не проедут, шутят горожане, но для них самих в самый раз.

Фасады домов и подъезды, детские площадки, парковки и зоны отдыха. Новый облик Жодино формирует более удобную инфраструктуру, а вместе с ней и имидж города.

Сегодня активно развивается и "новичок" на карте страны - индустриальный парк "Великий камень". Кстати, с этого времени в его пределы официально включен и Национальный аэропорт. Кроме того, у резидентов (а это уже 13 компаний) эксклюзивные возможности. В течение десяти лет они освобождены от налога на прибыль от продукции, которую здесь же произведут. В ближайших планах "Великого камня" - возведение поликлиники, жилого дома, проектного института и центра инноваций.