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Профессиональный праздник на неделе отмечали спасатели
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21 Января 2017 15:28

Профессиональный праздник на неделе отмечали спасатели

Кроме ежедневной оперативной помощи в их рабочем графике профилактические акции и рейды. Главное не только спасти, но и предупредить чрезвычайную ситуацию. В Минской области вахту несут почти три тысячи сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, на оперативный вызов выезжают 170 боевых подразделений.

В Интернете набирает популярность социальный имиджевый ролик "Прожить одну жизнь - спасти тысячу", который презентовали спасатели к профессиональному празднику.

Видео реалий ежедневной службы спасателей уже собрало тысячи просмотров. 

  

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