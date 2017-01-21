Профессиональный праздник на неделе отмечали спасатели

21 Января 2017 15:28

Кроме ежедневной оперативной помощи в их рабочем графике профилактические акции и рейды. Главное не только спасти, но и предупредить чрезвычайную ситуацию. В Минской области вахту несут почти три тысячи сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, на оперативный вызов выезжают 170 боевых подразделений.

В Интернете набирает популярность социальный имиджевый ролик "Прожить одну жизнь - спасти тысячу", который презентовали спасатели к профессиональному празднику.

Видео реалий ежедневной службы спасателей уже собрало тысячи просмотров.