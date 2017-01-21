Краіна
21 Января 2017 15:28
Профессиональный праздник на неделе отмечали спасатели
Кроме ежедневной оперативной помощи в их рабочем графике профилактические акции и рейды. Главное не только спасти, но и предупредить чрезвычайную ситуацию. В Минской области вахту несут почти три тысячи сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, на оперативный вызов выезжают 170 боевых подразделений.
В Интернете набирает популярность социальный имиджевый ролик "Прожить одну жизнь - спасти тысячу", который презентовали спасатели к профессиональному празднику.
Видео реалий ежедневной службы спасателей уже собрало тысячи просмотров.
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