Прийти на помощь природе

25 Февраля 2017 15:30

В Гомельской области экологи призывают присоединиться к акции "Дадим рыбе вздохнуть". В озерах региона резко снизился уровень кислорода, это может привести к массовой гибели рыбы. Чтобы не допустить замора, в течение нескольких дней по всей области бригады специалистов и рыбаков-любителей проводят спасательную операцию.

Как помогают подводным обитателям - расскажет Ольга Холодович. Несколько минут работы бензопилой, и спасатели достают вот такой кусок льда размером полметра на полметра. Чтобы этот участок водоема опять не замерз, его покрывают соломой и засыпают снегом. Технология нехитрая, но она может спасти рыбу от гибели.

Операция по спасению рыбы проходит на 50 водоемах Гомельской области. Больше всех от толстого льда страдают окунь, ерш и плотва. Из-за кислородного голодания они буквально выбрасываются на лед.

На таком водоеме как этот рыбе как раз ничего не угрожает. Рыбаки здесь и в будни, и в выходные дни. И каждый день делают новые лунки. Поэтому кислорода под водой - более чем достаточно.

Через три часа водоем площадью полгектара полностью насыщен кислородом. В Ветковском районе рыбу спасают совместными силами - местные власти, экологи, спасатели, а также представители Белорусского общества охотников и рыболовов.

Экологи уверены - избежать мора рыбы возможно. Правда, до наступления весны придется провести еще одну операцию "Кислород". Кстати, присоединиться к акции "Дадим рыбе вздохнуть" может каждый желающий. Достаточно просто прийти на озеро, сделать небольшую полынью и не забыть прикрыть ее соломой.