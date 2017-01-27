Предприятия и заводы Беларуси открывают двери для туристов

28 Января 2017 15:16

Промышленный туризм охватил даже гигантов машиностроения и пищевой промышленности. МТЗ первую туристическую группу примет в начале февраля. И любой турист, даже из-за рубежа, сможет воочию увидеть, как собирается знаменитый трактор "Беларус".

А наш корреспондент Надежда Сербиненко на экскурсию отправилась на хлебозавод. Надежда, удалося уже увидеть, как выпекают белорусский хлеб?

Знаете, производство хлеба - это очень сложный и трудоемкий процесс. Только от изготовления закваски до выхода из печи проходит 14 часов. А это уже финальный этап. Здесь булка охлаждается и потом отправляется на фасовку.

Бездрожжевой, овсяный, цельнозерновой, ржаной и заварной. Здесь знакомят с историей хлеба и показывают, как он выпекается от самого начала.

Двухчасовая экскурсия проходит через все этапы производства - хлеба, батона, пряников или овсяного печенья. Экскурсовод раскрывает некоторые пекарские секреты. Например, как одновременно получить румяную корку и пышное тесто.

Самые частые гости на хлебозаводах - школьники, а также студенты профильных учебных заведений: будущие технологи, пекари, кондитеры.

Одно из самых крупных предприятий страны - машиностроительный гигант МТЗ - впервые открывает двери для туристических групп. До этого времени в цеха предприятия могли попасть только официальные делегации.

Во время экскурсии туристы увидят весь технологический процесс создания "Беларуса": от механического цеха, где изготавливают детали, до сборочного конвейера. На предприятие уже поступило несколько заявок от туристических групп, в том числе из-за рубежа.

А во время этой экскурсии знакомят со стародавними традициями белорусского пиваварения. 120 лет назад здесь ходил граф Чапский, а сегодня - любознательные туристы. Что представляет собой пивоварня, можно ли распознать аромат качественного солода? Все ответы - на историческом маршруте и во время слепой дегустации.

Промышленный туризм становится все более популярным. Только в столичном регионе разработано около 20 промышленных маршрутов. Туристы могут заглянуть на кондитерские фабрики, посетить завод холодильников, увидеть, как варят сыр и выдувают стекло. Так компания получает лояльность покупателей и поддержку своего бренда, а турист - незабываемые впечатления.