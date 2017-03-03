Первая электроэнергия от Полоцкой ГЭС

4 Марта 2017 15:15

В тестовом режиме работают две из пяти гидротурбин. И запуск второй как раз успешно состоялся на этой неделе. Мощность Полоцкой станции - 22 мегаватта. Она способна обеспечить потребность в электрической энергии четырех районов.

Ольга Масловская о перспективах зеленой энергетики. Бетонная платина из шести пролетов и гребнем на высоте 111 метров, пять турбин-генераторов, водохранилище емкостью почти 100 миллионов кубометров. Строительство одной из крупнейших в Беларуси гидроэлектростанций приближается к завершению. В полную силу турбины начнут работать в середине весны. Пока идет поэтапный запуск агрегатов и их тестирование. Два из пяти уже вырабатывают электричество.

Обслуживать станцию будут 18 специалистов. Анатолий Жебенок - один из тех, кто контролирует работу оборудования. Прежде чем заступить на 12-часовое дежурство в качестве начальника смены, прошел стажировку в Гродно.

Оборудование чешской фирмы, проект станции украинский, строили россияне и белорусы. На строительной площадке Полоцкой ГЭС переплелись интересы сразу нескольких стран.

Мощности Полоцкой электростанции на воде хватит, чтобы удовлетворить потребности в электрической энергии четырех районов. И никаких побочных эффектов в виде выбросов, загрязняющих атмосферу.

По течению выше от берега к берегу разместилась Витебская ГЭС. Она также уже работает в тестовом режиме.

Между Витебской и Полоцкой станциями энергетики построят еще одну - в районе Бешенковичей. Сейчас ищут инвестора. Таким образом на Западной Двине появится полноценный каскад гидроэлектростанций. Специалисты говорят, что только так можно получить максимальную пользу с энергии воды.

Кстати, идея строительства каскада ГЭС на главной водной артерии севера Беларуси родилась еще в советские времена. Его мощность составит 95 мегаватт.

Со строительством плотин Западная Двина не утратит свое транспортное значение. Наоборот уровень воды поднимется, а на каждом гидроузле предусмотрены судоходные шлюзы. Так что зеленая энергетика даст зеленый свет развитию речного транспорта.



