Осторожно - тонкий лед

25 Февраля 2017 15:27

Спасатели и сотрудники ОСВОД усиливают патрулирование водохранилищ и рек. На водохранилищах, где нет сильного течения, находиться сейчас относительно опасно, однако с увеличением температуры ледяной покров активно начинает таять. Поэтому для любителей подледной ловли надо быть особенно осторожными при выходе на лед. Спасатели предупреждают, лучше чем пробовать спастись самостоятельно или надеяться на помощь, необходимо уберечь себя от несчастных случаев.

Самый опасный период для любителей подледной ловли - середина марта. На некоторых особенно популярных водохранилищах спасатели даже вводят запрет на посещение. Никакой ответственности за ее нарушение нет. Однако остается ответственность перед самим собой. И понимание того, что рыбака ждут дома и без улова.