Он собрал перчатку-робота буквально из подручных средств

11 Марта 2017 15:19

Студент Гомельского государственного машиностроительного колледжа Максим Кирьянов придумал, как людям быстрее восстановиться после перенесенного инсульта. Разработка заняла первое место в научно-инженерном конкурсе, впереди клинические испытания. Вообще Максим хочет организовать массовое производство своей "умной перчатки". Для этого студент ищет инвесторов.

Ольга Холодович оценила изобретение. Из таких нехитрых подручных средств гомельский студент собрал уникальный инструмент. Перчатка-робот поможет восстановить мелкую моторику людям, перенесшим инсульт. Тренажер имеет несколько режимов и в сотни раз дешевле импортных аналогов.

Она сгибает и разгибает пальцы, поддерживает мышцы в тонусе. Даже когда человек сам не может шевелить рукой, за него это делает компьютерная программа.

Чтобы сделать "умную перчатку", Максиму Кирьянову понадобилось всего два месяца. Кстати, это уже не первое ноу-хау студента. В машиностроительном колледже внедрили несколько его инноваций.

Новая разработка заняла первое место в научно-инженерном конкурсе, который состоялся в конце февраля в Минске. К студенту уже обращаются люди с просьбой приобрести мини-робота. Но это возможно только после клинических испытаний.

Кстати, свою перчатку Максим создавал в сотрудничестве с медиками. И это уже усовершенствованная модель, которая, по словам специалистов, способна сделать настоящий прорыв в медицине.

Сейчас Максим Кирьянов ищет инвесторов, чтобы организовать массовое производство "умной перчатки". Тем более что в идеале каждое такое приспособление можно собирать по индивидуальному заказу, учитывая особенности пациента.