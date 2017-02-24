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25 Февраля 2017 15:35

Около сотни витебчан погрузились в армейские будни

Около сотни витебчан 23 февраля погрузились в армейские будни. На территории 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады проводился день открытых дверей. Гостей на территорию воинского подразделения традиционно приглашают во время больших праздников. Пришли люди разных поколений: ветераны службы, родные солдат-срочников, школьники. Одни оценивали выставку оружия и военной техники, другие наблюдали за подготовкой парашютистов.

В бригаде проходят срочную службу более тысячи солдат из разных уголков Беларуси. Девиз "Никто, кроме нас" для военнослужащих 103-й мобильной давно стал жизненным кредом. А поэтому даже в праздничный день у десантников полная боевая готовность. 

  

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