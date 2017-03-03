Обратная связь "Новостей региона"

4 Марта 2017 15:33

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересное происходит и что самое актуальное - давайте обсудим в течение часа после окончания эфира: будет работать обратная связь. Звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) 369 81 00.