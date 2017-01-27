Обледенелость под контролем коммунальников

28 Января 2017 15:26

Со снежными глыбами и сосульками борются полторы сотни специалистов, и среди них половина - промышленные альпинисты. На помощь, конечно, выводят и спецтехнику. Из-за переменчивой погоды при помощи автовышек приходится скидывать снежные "шапки" и сбивать льдины с одних и тех же мест по несколько раз.

Более сложные условия расчистки - на домах старой постройки, со скатными крышами и без заборов. В столице в первую очередь - это Партизанский, Центральный, Ленинский и Заводской районы.

Кстати, и погода на этой неделе была изменчивой: до четверга - мороз, а сегодня опять оттепель.