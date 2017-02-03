4 Февраля 2017 15:17

В Гомеле на неделе активно обсуждали ночные гонки бесправника с шестью экипажами ГАИ. Езда на красный сигнал, опасные обгоны, выезд на встречную полосу - остановить нетрезвого лихача удалось только посредством "Лианы". Наш корреспондент Ольга Холодович подсчитала: водитель-экстремал наездил на 21 протокол.

Это не съемки голливудского блокбастера. Но зрителей такой ночной форсаж собрал немало. А в первую очередь сотрудников ГАИ. Машина на большой скорости выписывала виражи из стороны в сторону.

После требования инспектора остановиться водитель наоборот добавил газу. Экипаж ГАИ начал преследование. А мужчина за рулем ВАЗа показал все свои навыки экстремального вождения. Пролетал перекрестки на красный свет, выезжал на встречную полосу, не пропускал пешеходов, обгонял машины. Задержать гомельского шумахера пробовали сразу 6 экипажей.

Во время проверки выяснилось, что 42-летний житель Гомеля нарушал правила дорожного движения уже 50 раз, его задерживали и в нетрезвом состоянии. Только вот лишить водительских прав лихача нет возможности - их у него просто нет.

А это итоги еще одного любителя скорости, который устроил форсаж в центре Гомеля. Его, правда, остановили не сотрудники ГАИ, а железный забор. Водитель съехал вот с этого кольца и закончил свое путешествие здесь. Итог - очевидный.

Подробности обоих ДТП сейчас выясняют правоохранители. Что касается любителя лихой езды, то за свой ночной дрифт он может заплатить 4600 рублей.