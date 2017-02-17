Необычный проект по этнореабилитации проходит в Витебской области

18 Февраля 2017 15:31

Его основная задача - мотивировать людей разного возраста к здоровому образу жизни и на практике познакомить с современными диагностическими технологиями.

Марина Романовская присоединилась к проекту и уже даже успела ощутить на себе эффект этнотерапии. Студенты, преподаватели, народные умельцы и даже люди пожилого возраста собрались вместе на одной этноплощадке. Несколько движений - и из золотистой соломки получается кукла. На первый взгляд, кажется, что вот так, масштабно, проходит обычный мастер-класс. На самом же деле он - часть междисциплинарного проекта по этнореабилитации.

В Витебской области культурно-научный проект действует несколько месяцев. Сейчас ведется набор в экспериментальные группы: сначала участники проекта пройдут тестирование состояния здоровья. После на себе проверят курс этнореабилитации. На последнем этапе специалисты сравнят показатели до и после.

Главная задача проекта - мотивировать людей вести здоровый образ жизни и на практике познакомить с современными диагностическими и восстановительными технологиями, где, например, соломоплетение и ткачество являются средствами эрготерапии.

Чтобы сделать такой сувенир, мастеру потребовалось всего несколько минут. Новичку времени требуется чуть больше. Но в этнотерапии главное не скорость, а эмоции от процесса создания маленького шедевра.

Специалисты подчеркивают: проект уже стал популярным и среди старшего поколения, и среди молодежи. Студентка Витебского медицинского университета Назима Ибрагимова, говорит, что с большим удовольствием ощутила себя в роли мастера. Сувенир, который сделала своими руками, обязательно заберет с собой в Туркменистан.

В скором времени масштабный проект проведут под открытым небом на праздновании Масленицы. Так, говорят специалисты, эффект от этнореабилитации будет более полным. А испытать на себе такую необычную терапию сможет каждый желающий.