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На телефон нашей обратной связи обратилась жительница Столбцов
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18 Февраля 2017 15:27

На телефон нашей обратной связи обратилась жительница Столбцов

Не работает вентиляция в квартире, сырость на стенах. С такой проблемой на телефон нашей обратной связи обратилась жительница Столбцов. По словам многодетной матери, обои начали чернеть и покрываться плесенью около года назад. Хотя дом сдали в эксплуатацию только в 2015. Обращения к местным властям каждый раз заканчивались устными рекомендациями, дескать, открывайте окна на проветривание. Однако это создавало сквозняки, дети начали болеть. Что стало причиной распространения грибка в квартире - строительный брак или неправильная эксплуатация жилья?

Репортаж Александра Хоровца. Появление плесени на стенах мать четверых детей насторожило около года назад. И причину, почему обои почернели, Елена Бельская никак не могла понять. В новую квартиру семья заселилась в 2016. Сделали ремонт. Однако в углах постоянно собиралась влага. Сначала на это хозяева мало обращали внимания.

Устные обращения к строителям, которые сдавали дом, ничего не дали. Специалисты рекомендовали - открывайте окна на проветривание и влага исчезнет. Однако делать сквозняки в квартире - провоцировать простуду у детей, утверждает мать. С течением времени плесень поселилась и в соседней комнате. К тому же во время плановой проверки инспекторы МЧС выяснили - в квартире не работает вентиляция.

Проблема решилась двумя звонками. Сначала Елена Бельская позвонила с наболевшим в нашу программу. А мы в свою очередь адресовали вопрос районным властям. На место выехали специалисты. Проверили вентиляцию - убедились, что она исправная. А причина повышенной влажности - в отсутствии свежих потоков воздуха. Окна в квартире все время плотно закрыты, к тому же всегда сушится белье.

Обследование крыши также показало - влага отсутствует. По словам хозяев соседних квартир, подобной проблемы у них нет. Елена Бельская прислушалась к советам специалистов - теперь будет открывать окна на микропроветривание.

Сейчас хозяева квартиры с этим углом ничего не делают, ждут, пока стены просохнут. Затем их обработают антисептиком и специальными средствами от грибка. И уже весной в очередной раз планируют начать ремонт.

Вообще специалисты советуют в первые два года после сдачи нового дома отказаться от натяжного потолка и ковров на стенах. Бетон избавляется за это время от излишков влаги. Кстати, владельцам собственных квадратов вместе с ключами выдают и мануал по пользованию жилыми помещениями. Однако, как показывает практика, многие люди этими рекомендациями попросту пренебрегают, тем самым получают незапланированные бытовые проблемы.  

  

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