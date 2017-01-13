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На Крещение будет мороз
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14 Января 2017 15:27

На Крещение будет мороз

Погода - по-прежнему актуальная тема. В начале недели был еще чувствительный мороз. До минус 15 градусов. С обморожениями  за  помощью к медикам обратилось более  40 человек. Из-за низких температур на один день продлились каникулы у школьников  Оршанского и Ушачского районов. При низких температурах работали на полную мощь обогревательные системы, не обошлось без чрезвычайных происшествий.

С середины недели погода резко изменилась. Перепады температур и отсутствие ветра образовали над белоруской столицей облако тумана. Ухудшил ситуацию дым от  дымоходов  частного сектора.

Ветреная погода с осадками и метелями сохраняется, на дорогах возможны  снежные заносы и гололедные явления. А вот на следующей неделе столбики  термометров опять опустятся. И на Крещение будет мороз. 

 

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