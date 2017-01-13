Могилевские врачи успешно проводят операции маленьким пациентам со сложным диагнозом

14 Января 2017 15:21

Это стало реальностью благодаря уникальному медицинскому центру и, разумеется, золотым рукам медиков. На лечение в клинику едут больные не только из других областей, но и зарубежья. С подробностями - Андрей Ястребов.

Кандидат медицинских наук Михаил Михович, известный в мире многочисленными научными работами и достижениями в области хирургии, уверен: именно недоношенные дети - в зоне риска заболеваний ДЦП. Гепоксия, либо кислородное голодание - главный враг здоровья. Она разрушает ткань головного мозга. Такие дети чаще вообще не ходят.

Михаил Михович, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Могилевской областной детской больницы: “Да, конечно, немало повидал детей с ДЦП. И у нас, и в Америке, и в других странах, где проходил стажировку. Много рождается детей недоношенных. Буквально с килограммами, а то и меньше веса. До 70-80% в разной форме встречается детский церебральный паралич у этих детей”.

Вместе с открытием современного хирургического центра на базе детской областной больницы медики осуществили настоящий прорыв в лечении ДЦП. Искоренили так называемый синдром дня рождения - когда каждый год ребенку приходилось ложиться под скальпель. Теперь одна высокотехнологичная операция заменяет 12.

Михаил Михович, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Могилевской областной детской больницы: “Одновременно двумя хирургическими бригадами проводятся операции на двух конечностях. Сразу делается тазобедренный сустав, коленный сустав, голеностопный. Практически гипсовые повязки накладываются крайне редко”.

Буквально через день больному начинают делать функциональную терапию. Он, пускай и с помощью, становится на ноги.

На третьи сутки после такой операции пациент способен вставать. Через неделю его выпустят из больницы. Еще через месяц он вернется к обычной жизни.

Одной из новых методик в области лечения ДЦП, которую освоили могилевские хирурги, стал и управляемый рост конечностей. Теперь этот процесс проходит симметрично. Без боли.

Леонид Глазкин, травматолог-ортопед Могилевской областной детской больницы: “Мы заблокировали зону роста здоровой ноги, в дальнейшем длина ног выравняется. Как только это произойдет, мы удалим эти пластины. И ребенок не будет испытывать дискомфорта при ходьбе, и у него не будет проблем с походкой”.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы: “За год прошло через отделение ортопедии и травмотологии 57 деток с таким заболеванием. У нас лечатся дети и из Витебской области, приезжают из Гомельской, Минской. Приезжали на лечение дети и из Ямало-Ненецкого края. Был у нас паренек из Дагестана”.

Более 26 новых, самых современных методик оказания хирургической помощи за год освоили могилевские хирурги. Это и высокотехнологичные операции по удалению опухолей посредством трансплантации, лечение плоскостопия и врожденных вывихов. Спрос на такие операции увеличивается с каждым днем.