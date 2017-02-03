Краіна
4 Февраля 2017 15:28
Мирский замок на этой неделе пополнили новые экспонаты
Литовский коллекционер белорусского происхождения Андрей Балыка подарил мебель французских мастеров середины 19 века. По мнению сотрудников Мирского замка, такой гарнитур мог украшать частные комнаты его тогдашних хозяев.
Это не первый антиквариат, который Андрей Балыка подарил музею. Три года назад раритетная мебель с аутентичным гобеленом украсила зал охоты Мирского дворца. Тогда литовский бизнесмен и коллекционер получил звание "Почетный меценат Беларуси". В его коллекциях - древняя живопись, фарфор, ценные иконы, и он планирует привезти их в нашу страну на экспозицию.
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