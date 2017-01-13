Мастер-класс от Герасимени

14 Января 2017 15:20

Как стать чемпионом? Ответом на этот вопрос с начинающими пловцами поделилась Александра Герасименя. Мастер-класс знаменитой спортсменки прошел в Гомельском дворце водных видов спорта вместе с многократным чемпионом и рекордсменом Беларуси Евгением Цуркиным. Юные спортсмены демонстрировали свои навыки в эстафете. А Александра Герасименя поделилась своими планами на участие в Олимпийских играх - 2020 в Японии.

Александра Герасименя также провела мастер-класс в Светлогорске и встретилась с юными пловцами Гродненской области.