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Мастер-класс от Герасимени
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14 Января 2017 15:20

Мастер-класс от Герасимени

Как стать чемпионом? Ответом на этот вопрос с начинающими  пловцами поделилась Александра Герасименя. Мастер-класс знаменитой спортсменки прошел в Гомельском дворце водных видов спорта  вместе с многократным чемпионом и рекордсменом Беларуси Евгением Цуркиным. Юные спортсмены демонстрировали свои навыки в эстафете. А Александра Герасименя поделилась своими планами на участие в Олимпийских играх - 2020 в Японии.

Александра Герасименя также провела мастер-класс в Светлогорске и встретилась с юными пловцами Гродненской области.

 

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