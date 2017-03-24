"М.@rt.контакт-2017" собрал в Могилеве лучшие театральные постановки

25 Марта 2017 15:31

Спектакли из 10 стран мира. Международный молодежный фестиваль "М.@rt.контакт" собрал в Могилеве лучшие театральные постановки сезона из стран Европы. Впервые - из Австрии и США. В насыщенной программе фестиваля не только креативное прочтение, например, классических произведений знаменитых драматургов, но и мастер-классы режиссеров. О самых ярких событиях могилевского фестиваля - Андрей Ястребов.

За 12-летнюю историю театрального форума на его подмостках выступило более 2 тысяч актеров. А его спектакли посмотрело более 36 тысяч зрителей. От классики через пластику и до абсурда - как раз то, что популярно и увлекает молодых поклонников театра и артистов.

Например, история про Короля - режиссерской лаборатории Театра имени Вахтангова из Москвы. Новое и необычное прочтение знаменитой пьесы французского драматурга Эжена Ионеско. Рассказ о серьезном с помощью комических ситуаций и юмора.

Трудностей перевода никаких. Для тех, кто не понимает, например, артистов из Вены - перевод с немецкого в субтитрах.

Спектакли проходят с аншлагами. Без внимания не остался и спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" питерского Театра юного зрителя по пьесе, которой более 30 лет. О школьниках, готовых на все, без морали и комплексов, чтобы сдать экзамены. Появилась и первая театральная сенсация - моноспектакль "Синяя-синяя" Николая Стешица - актера Могилевского театра кукол по рассказу Владимира Короткевича. Зрители пожелали увидеть ее еще раз в рамках "М.@rt.контакта".

В эти выходные поклонникам молодежного театра предлагают сразу 9 спектаклей. В том числе - театров из Вильнюса, Бобруйска и Нью-Йорка. А в понедельник жюри зрителей назовет победителя фестиваля.