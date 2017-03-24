25 Марта 2017 15:35

Пока мы еще только мечтаем о сочных грушах, яблоках и черешне, самые первые весенние витамины уже в прямом смысле полились. Лесники только успевают менять многолитровые мешки под березами - с одного дерева собирают несколько сотен литров. Сок, говорят эксперты, будет течь всего около 2 недель. Зачем белорусы добавляют в сок ветки смородины и леденцы и что сначала испугало зарубежных покупателей сока из Китая и Европы - сочные подробности у Дмитрия Смирнова.

Сейчас белорусские леса больше напоминают аграрные плантации: почти у каждой березы - большой полиэтиленовый мешок, в который круглосуточно собирают самый первый весенний сок. Прозрачный напиток течет недолго - с появлением первых зеленых листиков на ветках береза закрывается.

Между тем, в промышленных масштабах березовый сок можно собирать только с деревьев, обозначенных на высекание не ранее чем через пять лет.

Процесс добычи березового сока и даже инструменты для спуска фреша не меняли сотни лет. Всего и нужно - дрель и металлическое или пластиковое приспособление, по которому потечет сок.

Так делали белорусы, когда даже самые большие нынешние деревья были еще только семенами. Но этот способ остался у большинства в деревнях, а в лесхозах вместо дрели сейчас пользуются пилой. И, тем не менее, при так называемом подсочивании - так лесники называют сбор березового сока - работники строго соблюдают правила, чтобы не навредить деревьям.

С древних времен неизменными дошли до нас и некоторые рецепты витаминного напитка. Березовый сок настаивают с марта до июня или даже до сентября. Местные жители уверяют: такой напиток даже сравнить с магазинной газировкой нельзя.

Домашние рецепты белорусов с изюмом или хлебными корочками в скором времени будут записывать на своих упаковках и зарубежные магазины - березовый сок из белорусских лесов расширяет свою экспортную экспансию. Кроме регулярных поставок в Россию, Польшу и Литву, эксклюзивный напиток скоро попробуют в Китае и Вьетнаме, несмотря на то, что сначала березовый фреш вызывал удивление у некоторых зарубежных партнеров.

В этом сезоне гродненские лесхозы планируют заготовить не менее 2 тысяч тонн сока. Добыть свежий напиток можно и самостоятельно, но только в разрешенных местах - на березовых плантациях.