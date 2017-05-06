Концерт "Белорусский вокзал" ко Дню Победы пройдет во Дворце Республики

6 Мая 2017 15:25

"Белорусский вокзал" - во Дворце Республики. Концерт ко Дню Победы под таким названием пройдет сегодня вечером в столице. Артисты символически пройдут дорогами войны от начала, переломных моментов и к долгожданной победе. Главные же торжества 9 Мая начнутся в столице с возложения цветов и венков к монументу Победы. Праздничную программу у Вечного огня продолжит концерт и впервые масштабное 3D-шоу - военные картины оживут на фасадах домов под песни победы.

Курган Славы станет местом проведения основных торжеств в Минской области. Здесь по традиции будут чествовать ветеранов, для них прозвучат фронтовые песни. Музыкальную ретроспективу военных времен предложат ансамбли гармонистов и баянистов, на ярмарку соберутся народные умельцы.

В Бресте основные мероприятия начнутся с праздничного шествия к легендарной цитадели. Военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны, молодежь, рабочие коллективы пройдут к площади церемониалов и возложат цветы к Вечному огню.

На площади Победы в Витебске цветы лягут к монументу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. Торжественным маршем пройдут войска Витебского гарнизона. Подготовлена выставка обмундирования и униформы солдат и офицеров Красной армии, выступление духовых оркестров.

Центральным местом торжеств в Гродно станет мемориальный комплекс "Курган Славы". Здесь пройдет парад войск Западного оперативного командования. На Советской площади творческие коллективы покажут праздничные концертные программы.

В Могилеве 9 Мая начнется маршем воинских частей, шествием-парадом ветеранов и возложением цветов к Вечному огню на площади Славы. В Печерском лесопарке - театрализованная программа "Солдатская поляна".

Празднование Дня Победы в Гомеле начнется с шествия по центральной улице города. Ветераны, общественные организации, коллективы предприятий и молодежь возложат цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков. На набережной раки Сож развернется вальсовая площадка, запланированы фотозоны, выставки и флешмобы.

А кульминацией праздника во всей стране станет салют.