13 Мая 2017 15:29

Рояль, гитара, скрипка или контрабас - на них хотя и не получится сыграть октаву, но место в музее эти инструменты заслуживают. Они сделаны на уроках труда учениками гомельской школы и полностью передают пропорции оригиналов. Уступают только размером.

Ольга Холодович знает, как создаются музыкальные инструменты в миниатюре. На этих уроках труда девочки выжигают по дереву и выпиливают лобзиком наравне с мальчиками. И жалеют только об одном - что такие занятия всего-навсего раз в неделю.

Это не просто деревянные изделия - в каждом - частичка души. Учитель труда Юрий Букин сам увлекается музыкой. И вместе с учениками делает музыкальные инструменты в миниатюре.

Сначала чертежи, потом детали. На каждом уроке учитель предложит на выбор несколько музыкальных инструментов. Какой из них делать - ученики решают сами. В силу своих музыкальных приверженностей.

Кто-то изготавливает деревянный хендмейд для себя, кто-то - в подарок родным и близким, а некоторые оставляют свои изделия на память учителю. В коллекции Юрия Букина уже около сотни экспонатов.

Если пропорции и детали музыкальных инструментов сохраняют с максимальной точностью, то в декоре ограничений нет. Так и получаются розовый в горошек рояль или гитара с росписью под гжель.

А еще ученики со своим учителем - главные декораторы в школе. Всю атрибутику для конкурсов и концертов делают своими руками. Шутят, скоро для нее понадобится целый музей.