Ежегодно Браслав превращается в своеобразную трансграничную творческую площадку

3 Июня 2017 15:51

Ежегодно в начале лета Браслав превращается в своеобразную трансграничную творческую площадку. Сюда на фестиваль "Браславские зарницы" съезжаются танцоры, певцы и музыканты из разных уголков Беларуси, России, Литвы, Польши, Латвии и Эстонии. Нынешний форум - пятидесятый. За полстолетия праздник творчества и дружбы стал явлением в культуре не только озерного края, но и всей Беларуси.побывала на юбилейном фестивале, танцевала на древней брусчатке, держала в руках рыцарский меч и пробовала уху на кулинарном конкурсе.

Старшее поколение помнит, как на озере Дривяты действовал яхт-клуб, где под наблюдением инструктора каждый желающий мог пройтись под парусом по водной глади. Это место было любимым для отдыха не только у местных жителей. Сюда приезжали гости из Литвы, Польши, России. Вернуть традиции и реализовать туристический потенциал региона - это цель объединила Браслав и польскую сторону в совместном проекте.

Пока приобрели 15 детских яхт и катер для тренера, для их размещения построили ангар на берегу озера Дривяты. Обучение детей будет бесплатным. Еще одним подарком городу к юбилею "Браславских зарниц" стало торжественное открытие памятного знака в честь 50-летия праздника. На протяжении своего существования фестиваль менял статус: районный, областной, республиканский и, наконец, международный. За полстолетия этот праздник народного творчества стал визиткой города, а для соседей - хорошей возможностью представить уникальную культуру регионов.

Шествие творческих коллективов, хоровая ассамблея, конкурс народных бытовых танцев. Участников встречают стилизованные подворья и ремесленные ряды. Тем временем самую высокую точку Браслава - Замковую гору - облюбовали рыцари, чтобы перенести гостей в раннее Средневековье. Праздник исторической реконструкции "Меч Брачыслава" - первый в этом сезоне в Беларуси. Чтобы почин был хорошим, сюда приехали самые знаменитые коллективы со всей страны.

Любители исторической реконструкции наполнили шатры тогдашними предметами быта, разожгли костры, открыли мастерские и лавки, а хозяйки угощали стародавними блюдами. Лучники демонстрировали меткость стрельбы, а воины сошлись в жесткой сече. Победили дружба и любовь к истории родного края.

Незабываемые эмоции и глубокий экскурс в национальный колорит. Именно такими гости форума запомнят юбилейные "Браславские зарницы".