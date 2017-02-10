Дайджест новостей регионов

11 Февраля 2017 15:28

Гродно

На этой неделе Гродно стал центром духовного притяжения. Международный фестиваль православных песнопений "Коложский Благовест" собрал 38 хоровых коллективов из Беларуси, России, Польши, Украины, Румынии, Сербии и Армении. Традиционно в фестивале участвуют церковные хоры и ансамбли, хоры священнослужителей и духовных школ, светские коллективы. За 16 лет существования уникальный праздник стал не только визитной карточкой Принеманья, но и одним из ведущих фестивалей мира.

Витебск

Рассказ о Максиме Богдановиче на сцене Коласовского театра. Свой взгляд на феномен известного белорусского классика трупа представила в первой премьере нынешнего года. В исполнении коласовцев прозвучали стихи и размышления Богдановича. Над постановкой работали ведущие мастера сцены. Кстати, в этом году театр готовит еще шесть новых спектаклей.

Брест

Жизнь белорусско-польского пограничья через фотоснимки, сделанные в начале ХХ века. В Бресте открылась выставка под названием Albom.pl, экспонатами которой стали фотоснимки из личных архивов и частных коллекций жителей семи деревень приграничья на территории Польши и Беларуси. Всего 160 изображений, найденных во время экспедиции историков и журналистов при поддержке Министерства иностранных дел Польши. Выставку уже успели увидеть в Варшаве, Белостоке, Минске.