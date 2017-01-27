Дайджест криминальный

28 Января 2017 15:24

В роли спасателя не только наш корреспондент. Жители Могилева на неделе сохранили не одну жизнь. Люди задержали за рулем пьяного водителя. А правоохранители пресекли деятельность сразу нескольких криминальных группировок. Далее - подробности.

Пьяного водителя задержали в Могилеве. Он привлек внимание других участников дорожного движения неуверенным управлением автомобиля. Когда машина остановилась, водители буквально вытащили из-за руля нетрезвого коллегу, а пешеходы, которые также принимали участие в задержании, вызвали ГАИ. После медосмотра выяснилось, что уровень алкоголя в выдохе у нарушителя превысил норму в 6 раз.

124 тома уголовного дела - пятеро фигурантов. Следственный комитет по Могилевской области завершил расследование в отношении организованной преступной группы. Ее участников обвиняют в многочисленных фактах уклонения от налогов, отмывании денег и кражах. Размер урона составил почти 4 миллиона рублей. Организовал преступный синдикат 30-летний житель Могилева.

В Витебске предъявлено обвинение участникам еще одной организованной группы, которая занималась сбытом психотропов на территории сразу нескольких регионов. В ее состав входили молодые люди до 30. Наркотики продавали через Интернет. За год злоумышленники сделали примерно полторы тысячи закладок. На момент задержания правоохранители конфисковали более 3 с половиной килограммов наркотиков. Дальнейшую судьбу участников организованной преступной группы решит суд.

В Шумилинском районе ищут браконьера-петельщика. В его силки попал лось. При помощи специальных приспособлений работники местного лесхоза освободили сохатого. Его спасло то, что браконьерская петля была сделана из веревки, а не из металлического троса.

А в Городокском районе в аналогичном положении оказалась косуля. Она провела в металлической петле более суток. На счастье, животное не пострадало.