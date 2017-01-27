Брест выбирает логотип к своему 1000-летию

28 Января 2017 15:30

Брест, как говорят, всем миром выбирает логотип к своему 1000-летию. Отметит юбилей областной центр в 2019 году. Сначала комиссия художников, архитекторов и дизайнеров выбрала 23 проекта конкурсантов. И теперь за лучшие логотипы можно голосовать в Интернете. Чаще всего авторы использовали образы герба города и известных построек - центрального входа в Брестскую крепость, Холмских ворот, железнодорожного вокзала и памятника 1000-летия Бресту.