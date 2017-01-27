Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Брест выбирает логотип к своему 1000-летию
Краіна
RSS
Брест выбирает логотип к своему 1000-летию
Скачать Поделиться

28 Января 2017 15:30

Брест выбирает логотип к своему 1000-летию

Брест, как говорят, всем миром выбирает логотип к своему 1000-летию. Отметит юбилей областной центр в 2019 году. Сначала комиссия художников, архитекторов и дизайнеров выбрала 23 проекта конкурсантов. И теперь за лучшие логотипы можно голосовать в Интернете. Чаще всего авторы использовали образы герба города и известных построек - центрального входа в Брестскую крепость, Холмских ворот, железнодорожного вокзала и памятника 1000-летия Бресту. 

  

Другие новости

Дайджест криминальный Дайджэст крымінальны 28.01.2017 15:24 / Краіна Дайджест криминальный
Волки в деревне Ваўкі ў вёсцы 21.01.2017 15:30 / Краіна Волки в деревне

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =