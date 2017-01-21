Белорусские ученые увеличивают экономическую эффективность своих инновационных разработок

21 Января 2017 15:15

Прибыльные проекты - беспилотные летательные аппараты, трехмерная печать, медицинские ноу-хау. Начал работу и научно-технологический парк "БелБиоград". В этом году на очереди создание нового Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. А какая уже есть отдача из космоса, у наших ученых поинтересовался Алексей Кондратенко.

Безопасность, в том числе и пищевая, погода, геолокация, строительство - все это сведения, которые мы получаем от Белорусского космического аппарата. Одним словом, многие земные вопросы эффективно решаются из космоса.

Центр управления полетами - объект хотя и не секретный, но попасть в него непросто. Но именно сейчас это возможно. Ведь во многих организациях Национальной академии наук проходят дни открытых дверей.

Знаменитое здание с антенной на Сурганова, подымаемся на пятый этаж, и мы… в космосе! Если точнее, то на связи с орбитой.

Аппарат - так специалисты ЦУП между собой называют спутник - работает на высоте 520 километров. Ученые с ним на связи круглосуточно. Белорусский космический аппарат отправляет фотоснимки с земной поверхности. Ими пользуются свыше 20 организаций 11 министерств.

В этом году в планах Академии наук - создание нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Карты, которые сделают с его помощью, решат, например, кадастровые задачи.

Именно объединенный Институт проблем информатики сейчас занимается разработкой электронной системы здравоохранения.

Специалисты по биоинформатике занимаются диагностикой таких непростых болезней, как лейкозы и лимфомы.

Не ради наград, отчета или статей в энциклопедии, а во имя положительного эффекта для экономики Беларуси. Принцип работы институтов Национальной академии наук - максимальная отдача от их разработок. Вложил рубль в инновационный проект - получил 50. И это уже возможно. За такими цифрами - не только ежедневная работа каждой научной организации, но и престиж всей страны.