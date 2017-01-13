Краіна
14 Января 2017 15:29
Актуальное интервью с председателем Федерации спортивного зимнего плавания
И как раз такая погода поспособствует проведению в Минске чемпионата по зимнему плаванию. Ледяные купания считаются самыми эффективными, когда столбик термометра опускается ниже 15 по Цельсию. Кстати, для любителей моржевания проруби прорублены на семи спасательных станциях. Самое популярное место - Комсомольское озеро. И сейчас - полезные советы от "моржа со стажем" для тех, кто решит окунуться! С председателем Федерации спортивного зимнего плавания Владимиром Шульганом встретилась Наталья Кузьмицкая (видео).
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