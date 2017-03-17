Агрогородок Мотоль на Полесье славится гастрономическим фестивалем, скорняками и колбасами

18 Марта 2017 15:34

Традиционно здесь занимаются и выращиванием картофеля - нашего национального продукта. А теперь запустили линию по его фасовке в вакуумную упаковку. Впереди - открытие современной теплицы, где планируют получать корнеплоды высокой урожайности. Подробности - у Виктории Потони.

Здесь наладили весь цикл производства: от клонирования в пробирке до хранения и переработки. По программе развития картофелеводства рядом с меристемной лабораторией возвели современную теплицу на 22 сотки. Уже в апреле в искусственных условиях в ней начнут выращивать около 70 тысяч растений, чтобы получить семена картофеля высокой урожайности. По словам специалистов, в климатических условиях Беларуси этот процесс непростой.

Валерий Стасевич, главный агроном: ОАО "Агро-Мотоль": "Весь произведенный пробирочный материал будет высажен в данной теплице. И получено первое клубневое поколение, то есть, семена, максимально защищенные от внешней среды, от различных вирусов, которые есть во внешней среде. Для того чтобы получить качественные семена".

Эдуард Алесик, заместитель директора ОАО "Агро-Мотоль": "Естественно, здесь появятся дополнительные рабочие места. Это в пределах 15 рабочих мест. Кроме тех, которые уже имеются в меристемной лаборатории. Я думаю, что будет программист, который должен следить за циклом работы этих систем. То есть, и вентиляция, и полив, и другие свойства, которые необходимы для теплицы, это все будет предусмотрено".

В прошлом году предприятие собрало богатый урожай - свыше 18 тысяч тонн картофеля. Львиная доля идет на экспорт. В Россию, Молдову, Азербайджан.

На предприятии выращивают около 10 сортов картофеля, в том числе элитного. Четыре года назад пошли на своеобразный эксперимент: впервые в стране вырастили семена картофеля, из которого изготавливают чипсы. Технология сложная, но здесь ее успешно освоили.

По словам руководителя хозяйства, на белорусском рынке картофелеводам тесновато. Необходимо искать новые ниши.

Вячеслав Каштальян, директор ОАО "Агро-Мотоль": "У нас очень большие затраты идут на семена. Покупаем в основном голландские и немецкие. И используем белорусских два сорта - "Бриз" и "Скарб". Остальное приходится покупать. Вложение в технику, в оборудование - это вложение в будущее. И мы видим то, что будет просить рынок через несколько лет. Время подвалов и мешков уходит".

Так появилась линия по производству овощных полуфабрикатов. Умная машина сама моет и отбирает корнеплоды. Тут же продукт фасуется в вакуумную упаковку. Пока же он поступает на прилавки магазинов и в рестораны региона.

В планах предприятия - дополнительно установить линию нарезания и шокового замораживания полуфабрикатов из овощей, серьезно заниматься посадочным материалом. В приоритете - вывести картофелеводство на качественно новый уровень.