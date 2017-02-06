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Во время Большого разговора Президент ответил и на личные вопросы
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5 Февраля 2017 21:37

Во время Большого разговора Президент ответил и на личные вопросы

Невозможно обойти стороной личные вопросы. По словам пресс-секретаря Главы государства Натальи Эйсмонт, опытные журналисты в своем большинстве именно личное посчитали наиболее интересным. Александр Лукашенко по традиции был откровенен. Поделился впечатлением от первого интервью младшего сына, раскрыл секреты приготовления президентского хлеба и шоколада. Показал, что предпочитает носить белорусские марки: костюм и туфли - лучшая ненавязчивая реклама на высшем уровне. Ответил белорусский лидер и на глубоко философский вопрос: человеком какого века 20 или 21-го себя ощущает.

На откровенной личной ноте к логическому финалу и подошел Большой разговор с Президентом. Белорусская мечта, по сути, та же национальная идея, но только в простом, понятном и человечном. Беларусь - как комфортное место для каждого и как родной дом, который не отпускает вопреки расстояниям и стремительному ритму 21-го века. 

  

Теги: Большой разговор с Президентом

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