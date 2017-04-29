Во Дворце Независимости вручили государственные премии

30 Апреля 2017 21:09

Эта неделя была ознаменована событием, которое случается в нашей стране раз в два года. Во Дворце Независимости со всеми почестями были вручены государственные премии.

Чтобы награды получили по справедливости и действительно заслуженно, Президент дважды встречался со всеми претендентами. Такой тщательный отбор помог сохранить максимальную объективность. Для каждого без исключения лауреата эти награды - высшая оценка дела всей их жизни.

Шесть докторов, настоящих столпов белорусской медицины, создавших современную белорусскую школу трансплантологии, стали лауреатами Государственной премии. Прорыв в этой невероятно сложной и наукоемкой сфере привел к тому, что в нашу страну едут за опытом со всего мира. Но главный результат - это уже тысячи спасенных жизней. Госпремии также удостоена группа ученых и промышленников, которые смогли организовать производство нового класса изделий микроэлектроники. Их разработки - не только огромный шаг в деле продвижения отечественной науки, но вполне осязаемый результат - инновационный эффект в 350 миллионов долларов.

Среди лауреатов и коллектив Большого театра, который поставил уже легендарную "Седую легенду" по Короткевичу, оперу со статусом "национальная". Престижную награду получил и композитор Владимир Кондрусевич, автор музыки более чем для двух сотен постановок театров Беларуси и зарубежья. Во Дворце Независимости были также вручены ордена и присвоены почетные звания. На высшем уровне были отмечены люди самых разных профессий - от электросварщика минского завода и до (в недавнем прошлом) первой ракетки мира Виктории Азаренко. Этих людей, которые в пятницу прибыли во Дворец Независимости, объединяет невероятная преданность делу и своей стране. Каждодневным трудом они стараются сделать Беларусь и жизнь в ней лучше.

В том, какого масштаба таланты должны были получить награды, могла убедиться без преувеличения вся страна. Каждый из номинантов на получение Госпремии - а их было двадцать - стал героем серии фильмов под символичным названием "Дело жизни", подготовленных Агентством теленовостей и вышедших в эфир накануне на телеканале "Беларусь 1". Каждый человек - уникальная история, невероятная судьба и удивительная работоспособность.