В субботнике приняли участие более 3 миллионов человек

23 Апреля 2017 21:33

Если идея хорошая, то ей точно стать традицией! Уж сколько лет назад впервые люди вышли в субботу, в выходной день, на уборку улиц и лужаек, строительство объектов, посадку деревьев, а слово "субботник" до сих пор прочно в лексиконе почти каждого белоруса. Вчера в стране в нем приняли участие более 3 миллионов человек. Особое внимание было к знаковым объектам национального масштаба.

В субботнике принял участие и Глава государства. Бригада Президента занималась бетонированием полов на первом этаже строящегося центра подготовки по художественной гимнастике.

Белорусские грации уже в следующем году получат в свое распоряжение настоящий дворец на проспекте Победителей в Минске. Комплекс изначально планировали сделать более масштабным. Однако проект было решено оптимизировать. Все второстепенное убрали, но оставили главное - функционал и практичность. Во время субботника собрано более 7 миллионов белорусских рублей. Средства будут направлены и на реконструкцию и восстановление объектов историко-культурного наследия.