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В студии - теннисистка Александра Саснович и капитан команды Эдуард Дубров
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19 Февраля 2017 21:29

В студии - теннисистка Александра Саснович и капитан команды Эдуард Дубров

Неделю назад "Главный эфир" по горячим следам едва успел рассказать о беспрецедентном достижении белорусского тенниса - напомним, наши девушки пробились в полуфинал женского Кубка Федерации. На язык обывателя это можно перевести так – Беларусь в четверке лучших команд мира! Сейчас, когда эмоции улеглись, мы прибыли в кузницу теннисных кадров, теннисную академию, чтобы обстоятельно поговорить с героями того матча с Нидерландами. Первая ракетка команды Александра Саснович и капитан Эдуард Дубров. Они расскажут главных о факторах успеха, ментальном преображении спортсменок, а также проанонсируют апрельскую игру со Швейцарией (видео). 

  

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