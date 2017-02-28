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В студии "Главного эфира" заместитель министра здравоохранения
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27 Февраля 2017 21:04

В студии "Главного эфира" заместитель министра здравоохранения

Не секрет, что в Беларуси действуют довольно жесткие санитарные нормы, здесь, судя по всему, грядут серьезные изменения. Какие, мы спросим у заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Беларуси Натальи Жуковой.

Все эти дни одно ведомство за другим объявляют о шагах по либерализации контролирующей деятельности, а вот от санэпидемслужбы пока ничего не было слышно, но, судя по всему, решения приняты. И насколько я понимаю, прямо сейчас впервые вы готовы рассказать об этих нововведениях.  

  

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