В студии "Главного эфира" заместитель министра здравоохранения

27 Февраля 2017 21:04

Не секрет, что в Беларуси действуют довольно жесткие санитарные нормы, здесь, судя по всему, грядут серьезные изменения. Какие, мы спросим у заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Беларуси Натальи Жуковой.

Все эти дни одно ведомство за другим объявляют о шагах по либерализации контролирующей деятельности, а вот от санэпидемслужбы пока ничего не было слышно, но, судя по всему, решения приняты. И насколько я понимаю, прямо сейчас впервые вы готовы рассказать об этих нововведениях.