В США прошла самая дорогая в истории страны церемония приведения к присяге главы государства

22 Января 2017 21:30

США уже двое суток живут с новым президентом. В пятницу в Вашингтоне прошла самая дорогая в истории страны церемония приведения к присяге главы государства. Она обошлась примерно в 200 миллионов долларов. 90 из них – по словам Трампа – частные пожертвования. Большая часть суммы ушла на обеспечение безопасности гостей и участников шоу.

Американцы всегда обладали деловой хваткой, поэтому солидная часть трат наверняка окупилась. Хотя бы за счет билетов. Самый дешевый стоил в районе 150 долларов. А вот цена так называемых комплексных квитков, которые позволяли обладателю посещать все инаугурационные мероприятия, включая балы, варьировалась от 25 тысяч до миллиона долларов.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, который вступил в должность без кабинета. Сенаторы от Демократической партии всячески затягивали назначение ключевых министров. Впрочем, напряженные отношения у нового хозяина Белого дома не только с конгрессом. Активисты заметили, что с сайта Президента США исчез раздел о защите прав меньшинств. Не любит нового президента и либеральная пресса. Телеканал CNN – с ним у Дональда Трампа давняя вражда – и вовсе опубликовал в преддверии инаугурации сюжет, в котором обыгрывалось убийство первых лиц во время приведения к присяге.

Забегая вперед, расскажем, что церемония прошла довольно гладко и, к счастью, без жертв.

Однако вступление в должность 45-го Президента США было омрачено массовыми протестами – они охватили многие крупные города и часто перерастали в стычки с полицией и погромы. Только в Вашингтоне было задержано около 200 демонстрантов. Самым активным из них грозит до 10 лет тюрьмы.

А еще в преддверии инаугурации Трампа российские СМИ заметили, что в "Твиттере" закрылось сразу несколько антироссийских аккаунтов. Все они прекратили работу в один день – 31 декабря. Эксперты связывают это с прекращением финансирования интернет-троллей. Кстати, в США по-прежнему продолжают много говорить и писать о "российском следе" в победе Дональда Трампа. И хотя убедительных доказательств этой версии по-прежнему нет, мистические стечения обстоятельств то и дело напоминают американцам о "руке Москвы".

К примеру, во время праздничного салюта перед инаугурацией, вместо букв USA в небе над столицей США вспыхнуло USR – United States of Russia – расшифровали аббревиатуру пользователи соцсетей.