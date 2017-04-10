В пятницу весь мир снова заговорил о Сирии

9 Апреля 2017 21:27

И, судя по всему, ситуация вокруг многострадального ближневосточного государства снова кардинально меняется. 7 апреля с кораблей ВМС США были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк". Цель - авиабаза в Сирии. Сразу после этого глава Белого дома Дональд Трамп выступает с обращением к нации. Но слушают его, разумеется, не только в Штатах - по всему миру. И главный вопрос теперь - что дальше? Для Сирии, для Ближнего Востока, для мира. Репортаж -

В 2013 году власти Сирии начали ликвидацию запасов отравляющих веществ и фабрик по их производству. Операция длилась около года и проходила под контролем Организации по запрещению химического оружия. Тем не менее, с 2013 года на территории арабской республики было зафиксировано минимум 12 случаев применения запрещенных вооружений - от зарина до белого фосфора. В 10-ти химических атаках подозревают боевиков - от умеренных оппозиционеров до радикалов "Исламского государства". Еще в двух противники Асада обвинили правительственные силы.

4 апреля сирийские самолеты, базировавшиеся на аэродроме Шайрат в Хомсе нанесли авиаудар по позициям мятежников в городе Хан-Шейхун, провинция Идлиб. Сразу после атаки в СМИ появились сообщения о десятках погибших от удушья и сотнях раненых с симптомами отравления. Применение отравляющих веществ - тяжелое преступление, поэтому для обсуждения инцидента был созван Совбез ООН. Страны Запада утверждали, что за химатакой стоят сирийские войска. Официальный Дамаск заявил, что военные случайно поразили наземный склад с отравляющими веществами, которые хранили мятежники. Позицию Сирии поддержала Москва, призвавшая Совет Безопасности провести тщательное расследование трагедии.

В пятницу американские эсминцы "Портер" и "Росс" выпустили по аэродрому Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк". Погибли 9 гражданских. В их числе четверо детей. Семь человек получили ранения. Сама база была частично разрушена, но спустя сутки возобновила работу. Как заявил президент США Дональд Трамп, ракетный удар стал местью сирийским военным за применение химического оружия в Хан-Шейхуне.

Действия Пентагона стали неожиданностью для всех. Во-первых, факт применения отравляющих веществ Дамаском не был доказан. Во-вторых, Вашингтон пошел на нарушение международного права - военные действия против суверенных стран могут вестись либо в целях самообороны, либо с санкции ООН. В-третьих, сам Трамп еще недавно обещал, что США перестанут быть "мировым полицейским".

В Кремле в эскалации кризиса обвинили американских "ястребов" и заявили, что и ракетный удар США, и химическая атака на Хан-Шейхун были спланированы заранее.

С российскими дипломатами согласны и многие западные эксперты. Карин Фон Хиппель долгое время работала в контртеррористическом отделе Госдепартамента США и, что называется, хорошо знает кухню изнутри.

Эксперты на фоне американского удара по Сирии заговорили едва ли не о начале третьей мировой, намекая на возможное открытое противостояние между США и Россией. Сейчас же риторика аналитиков изменилась. Ситуация остается напряженной, отмечают они, но уже очевидно, что удар действительно был некой разовой демонстрацией силы. Цель нападения по-прежнему неясна - это либо запугивание Асада, либо попытка отвлечь внимание мирового сообщества, к примеру, от бомбардировки иракского Мосула американскими ВВС в конце марта. Ее жертвами стали более 200 мирных жителей. Разрешению конфликта в Сирии действия США вряд ли поспособствуют, но что касается российско-американских отношений, то на них инцидент, скорее всего, серьезно не скажется, отмечают политологи.

Кстати, накануне американского удара президент Сирии Башар Асад заявил, что на территории его страны находится около ста тысяч боевиков, которые, в случае поражения правительственных сил, смогут перейти к активным действиям в других государствах региона или даже Евросоюза.

Также сирийский президент напомнил, чем обернулись для западных стран предыдущие вмешательства в ближневосточную политику - это миграционный кризис и волна терактов, которые не прекращаются и на Ближнем Востоке, и в Старом Свете с 2011- с начала "арабской весны".