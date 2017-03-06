В Минске прошел торжественный марш в честь 100-летия белорусской милиции

5 Марта 2017 21:21

За высококлассной медицинской помощью к нам действительно едут из многих государств мира. Так что, инновации врачей - это, несомненно, серьезный вклад еще и в имидж страны, в котором важную роль также играет спокойная обстановка на улицах наших городов.

А в эти в наши дни, к сожалению, могут похвастаться далеко не все мировые державы.

Чуть позже мы приведем наглядную статистику. Об этом говорил и Президент, выступая во Дворце Республики перед сотрудниками и ветеранами МВД. Повод особый - в эти дни белорусская милиция празднует вековой юбилей.

Что было главным в обращении Президента? Александр Лукашенко подчеркнул особо, что порядка без порядочности не бывает, и сегодня милиция обеспечивает общественную безопасность, но не стоит почивать на лаврах - время сейчас непростое. Историю правоохранительных органов можно смело назвать летописью героического служения Отечеству. Напомнил лидер, что новая веха открылась с образованием независимого государства. Первые годы становления суверенной Беларуси были непростыми. Но и тогда удалось обеспечить стабильность и порядок.

За сто лет МВД Беларуси стало силой, с которой считаются, уважают и которой доверяют самое ценное. Самая благодарная оценка труда милиционеров - это когда их вообще не замечают. Ведь чем меньше у граждан поводов для обращения к людям в форме, тем лучше. Накануне, в день своего столетия, был тот редкий случай, когда стражи порядка постарались привлечь к себе максимальное внимание. В торжественном марше на Октябрьской площади Минска участвовали более тысячи двухсот человек и почти полсотни единиц техники.

Поздравить милиционеров с юбилеем приехал и Президент. Парадным строем перед многочисленными зрителями прошли 17 пеших расчетов. Каждый из них - отдельное подразделение МВД. Так масштабно чествовали тех, кто выбрал для себя одну из самых героических профессий – защищать общество от преступности. На торжественном марше присутствовали и около 20 иностранных делегаций.