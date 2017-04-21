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Точки роста в экономике. Продолжение разговора в студии
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23 Апреля 2017 21:15

Точки роста в экономике. Продолжение разговора в студии

Это было мнение премьер-министра, а какие точки роста видят экономисты? Где можем прибавить?

Президент обратил внимание на проблему: нашу продукцию в ЕС не пускают, а мы не защищаемся. Хотя национальный протекционизм - общемировая практика. Даже Трамп на этой неделе подписал указ "Покупайте американское, нанимайте американцев". Как поступать нашей открытой экономике?

  

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