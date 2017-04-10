Страшная трагедия в Санкт-Петербурге потрясла на этой неделе весь мир

9 Апреля 2017 21:13

Город, который считается туристическим центром, только за прошлый год его посетили 7 миллионов человек, 3 апреля был главной мировой новостью. 14 погибших, более 50 раненых, среди пострадавших есть и наш соотечественник. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Все эти дни в Северной столице России работала наша съемочная группа. Почему именно Питер, и стал ли сам террорист-смертник жертвой собственных сообщников? Хронология событий - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

Взрыв. Искореженный вагон. Шок. Люди плачут. Кареты скорой помощи. Полиция. Пожарные машины. 3 апреля. Санкт-Петербург. Этот день жители Северной столицы России уже назвали кровавым понедельником. Взрыв в метро между перегонами "Технологический институт" и "Сенная площадь" разделил жизнь в городе на Неве на до и после.

Станция метро "Сенная площадь" - одно из самых многолюдных мест Санкт-Петербурга. Пассажиропоток в день здесь составляет около 55 тысяч человек. Но сейчас это место больше напоминает мемориал. В память о погибших сюда несут цветы, зажигают свечи и оставляют записи.

По официальным данным, погибло 14 человек, более 50 ранено. Среди пострадавших есть и белорус. Это уроженец города Гродно, 1963 года рождения. Он находился именно в том вагоне, где произошел взрыв. Через полчаса после происшествия мужчину доставили в 26 городскую больницу Санкт-Петербурга. У него серьезные осколочные ранения в области рук, ног и шеи. Врачи говорят, что он родился в рубашке, ведь осколок мог повредить сонную артерию. Кроме того, у гражданина Беларуси разорваны барабанные перепонки. На этой неделе ему сделана операция.

По информации Следственного комитета РФ, теракт в метро совершил житель Кыргызстана, 22-летний Акбарджон Джалилов. Более 6 лет назад он переехал в Питер и стал гражданином России. Учился в одном из городских колледжей, работал слесарем в автомастерской, увлекался рукопашным боем.

Также следствие предполагает, что неразорвавшаяся бомба на станции метро "Площадь Восстания" - тоже дело рук Джалилова. По одной из версий, молодой человек не собирался становиться смертником, а должен был заложить взрывные устройства в двух местах питерской подземки и скрыться. Но сообщники решили его использовать в качестве "живой бомбы".

На этой неделе в Санкт-Петербурге и Москве в ходе спецопераций задержаны предполагаемые сообщники Джалилова. Все - выходцы из Центральной Азии. У них была изъята еще одна бомба. Следователи не исключают, что ее хотели привести в действие в Санкт-Петербурге на траурных мероприятиях по погибшим в теракте.

Всю неделю Россия живет в каком-то напряжении. Взрыв в питерском метро, как будто спровоцировал волну агрессии. Так, в Астрахани при проверке документов, были застрелены сотрудники ДПС. Преступники захватили их табельное оружие и скрылись. Через несколько дней в ходе спецоперации боевики были ликвидированы. А в Ростове-на-Дону возле школы было заложено взрывное устройство в виде фонарика. Тем не менее, питерская трагедия россиян объединила. Акции памяти жертв теракта в метро прошли по всей стране. Только в Москве на Манежную площадь вышло более 50 тысяч человек. В руках - цветы и зажженные свечи, а на устах слова: "Питер - мы с тобой!".